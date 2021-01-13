Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Bu hafta neden yok? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?
Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Bu hafta neden yok? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı? soruları, ATV yayın akışında Kuruş Osman dizisinin göremeyen dizi severler tarafından soruluyor. ATV ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı detayları...
Kuruluş Osman dizisinin 41. Bölüm fragmanının yayınlanmaması Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Bu hafta neden yok? , sorularına neden olmuştu.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 19:45'de Kupa Günlüğü, 20:45'de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor
22:45 Akıncı
02:00 Maraşlı