Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Bu hafta neden yok? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Bu hafta neden yok? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı? soruları, ATV yayın akışında Kuruş Osman dizisinin göremeyen dizi severler tarafından soruluyor. ATV ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı detayları...