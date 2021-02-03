Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle 3 Şubat! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle 3 Şubat!

Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle 3 Şubat! İşte detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman 3 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 44. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İkisini de kurtaracağım, bedeli ne olursa olsun!

Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

KURULUŞ OSMAN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!