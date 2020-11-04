Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu?
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Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu?

04.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:53
Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu?

Kuruluş Osman yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? Kuruluş Osman bugün var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!"

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Beni zor durumda bıraktın Osman!''

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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