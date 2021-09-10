Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı merak edilmekte. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali heyecanlı bir şekilde sona ermişti. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin müdavimleri Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunu merakla araştırıyor. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 8 Eylül ATV yayın akışında saat 20:00'da İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi filmi, 22:00'da Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali