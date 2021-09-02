Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak ve Kuruluş Osman ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? , Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Cüneyt Arkın'ın bulunduğu tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

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