Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?
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Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

18.02.2021 00:00 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:05
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

ATV kanalının reyting rekoru kıran Kuruluş Osman bugün 46. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Tarihi olayları anlatan Kuruluş Osman dizisinde Yıldız çağrı Atıksoy, Malhun Hatun'u canlandırıyor. Kuruluş Osman 46. bölümünde diziye dahil olanKuruluş Osman Yıldız Çağrı Atıksoy kimdir? Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? vatandaşlar merak ediyor.

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?

ATV kanalında her Çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde bugün yayınlanan 46. bölümüyle Yıldız Çağrı Atiksoy ekibe katıldı. Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun'u canlandırmaktadır. Malhun Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?
- Kuruluş Osman-

KURULUŞ OSMAN YILDIZ ÇAĞRI ATIKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy (d. 1 Nisan 1986, İzmir), Türk dizi oyuncusu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'u canlandırmaktadır.

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