Kuruluş Osman Malhun Hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy'da katıldı. Ünlü isim Kuruluş Osman'da Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Kuruluş Osman Malhun Hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Savaşçı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi isimlerde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. İşte 1986 doğumlu Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilenler.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun'un babası olarak zikredilen Ömer Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir.

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019- | Şampiyon | Dr. Suna

2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil

2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne

2008 | Miras | İrem

2008 | Gazi | Leyla/Aslı

2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları

2006 | Ah İstanbul | Ahu

2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo

2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen