Kuruluş Osman Julia kimdir? Yazmeen Baker kimdir, nereli? Yazmeen Baker dizileri ve filmleri
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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan isimler araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden biri de Kuruluş Osman Turgut Bey oluyor. Kuruluş Osman Julia kimdir? Kuruluş Osman Julia gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman'da Julia'yı oynayan kişi kimdir? İşte hakkında merak edilenler... Yazmeen Baker kimdir, nereli? Yazmeen Baker kaç yaşında? Yazmeen Baker dizileri ve filmleri
Kuruluş Osman Julia kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevilen dizide Julia karakterinin gerçek adı nedir? Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı dizide Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, nereli?
KURULUŞ OSMAN JULIA KİMDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Yazmeen Baker tarafından canlandırılan Julia karakteri Kosses'in yanındadır. Julia karakteri Türklere karşı tekfurların emrinde savaşmaktadır.
YAZMEEN BAKER KİMDİR?
1979 yılında Almanya'da dünyaya gelen Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Mersinlidir. Almanya'nın Göttingen şehrinde doğmuştur. Kertenkele Yeniden Doğuş dizisinde 'Ateş' karakterini canlandırmıştır.
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