Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında şok iddia!
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında şok iddia!

11.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:51
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında şok iddia!

Milyon TV'de yayınlanan 'Üçü Her Yerde' adlı programda yorumculuk yapan Özgür Aras, Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte o iddia..

Menajer Özgür Aras, "Bu anlatacağım olay iki ay önce yaşandı. Burak bir gün sete çok öfkeli gelmiş. Set ekibindeki insanlara kötü davranmış, ters konuşmuş. İnsanların kalbini kırmış. Kuruluş Osman'ın görüntü yönetmeni Turgay Aksoy, ekibiyle birlikte seti bırakıp gitmiş" diyerek şoke etti.

Kaynak: Snob Magazin

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