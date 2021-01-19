Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat anne mi oluyor?
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Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat anne mi oluyor?

19.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:50
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat anne mi oluyor?

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, takı tasarımcısı kız kardeşi Tutku Bayat ile Nişantaşı'ndaki Commun Store çıkışı objektiflere takıldı. Meslektaşı Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat, "Anne olacak mısınız?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Kar yağmasına sevindiğini ve dünyanın dengesinin bozulduğu anlatan Bayat "Kar yağmasına sevindim, çok mutlu oldum. Kışla aram yok ama kışı da hissetmek istiyoruz, dünyanın dengesi değişmesin. Kış da lazım. Çok önceden düşünmemiz gerekiyordu iklimsel değişiklikleri. Bu pandemi dönemi birçok şeyin farkındalığını arttırdı. Umarım bir şeylerin daha çok farkına varırız" dedi.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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