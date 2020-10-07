Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? Kuruluş Osman son bölümünde neler oldu?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayaınlanacak? Kuruluş Osma son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit oynadığı tarihi dizidir. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamları saat 20:00 'da izleyicisi ile buluşuyor. 28. bölüm fragmanı ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi?Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN DİZİ KONUSU NEDİR?

ğabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.