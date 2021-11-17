Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin Gonca Hatun'u Emel Dede, dizide öne çıkan karakterler arasında yer almakta. Ancak oyuncu son bölümle diziye veda ettiğine dair sinyaller verdi. Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? Gonca Hatun öldü mü, diziden çıkıyor mu? Kuruluş Osman 'Gonca Hatun' Emel Dede kim?

KURULUŞ OSMAN GONCA HATUN DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir ayrılık gündeme geldi. Son bölümde yaralandığı görülen Gonca Hatun kadrodan çıkıyor. Dizinin Gonca Hatun'u Emel Dede, sosyal medyadan açıklamada bulunarak, ''Bu Çarşamba Gonca için Son Kez...KuruluşOsman Vedalaşmak üzere...'' ifadelerini kullandı.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat veren Emel Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

DİZİLERİ

2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)

2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)

2014 – Emanet (TV Dizisi)

2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet