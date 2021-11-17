Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? Gonca Hatun öldü mü, diziden çıkıyor mu? Kuruluş Osman 'Gonca Hatun' Emel Dede kim?
Emel Dede, Kuruluş Osman dizisindeki Gonca Hatun karakteri ile merak edilen isimler arasında. Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bir çok dizi projesinde yer alan oyuncu Emel Dede, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı sinyalini verdi. Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Emel Dede kim diziden ayrılıyor mu? Gonca Hatun öldü mü, diziden ayrılıyor mu?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin Gonca Hatun'u Emel Dede, dizide öne çıkan karakterler arasında yer almakta. Ancak oyuncu son bölümle diziye veda ettiğine dair sinyaller verdi. Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? Gonca Hatun öldü mü, diziden çıkıyor mu? Kuruluş Osman 'Gonca Hatun' Emel Dede kim?
ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir ayrılık gündeme geldi. Son bölümde yaralandığı görülen Gonca Hatun kadrodan çıkıyor. Dizinin Gonca Hatun'u Emel Dede, sosyal medyadan açıklamada bulunarak, ''Bu Çarşamba Gonca için Son Kez...KuruluşOsman Vedalaşmak üzere...'' ifadelerini kullandı.
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Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat veren Emel Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.
- 2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
- 2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)
- 2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
- 2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
- 2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)
- 2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
- 2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
- 2014 – Emanet (TV Dizisi)
- 2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)
- 2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)
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