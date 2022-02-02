Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Cerkutay gerçek adı ne? Çağrı Şensoy kim, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman Cerkutay kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.ATV'nin her çarşamba ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Çağrı Şensoy da yer alıyor. Kuruluş Osman Cerkutaykim, gerçek adı nedir? Çağrı Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

CERKUTAY NE DEMEK?

Televizyon dizisi ile hayatımıza giren Cerkutay isminin anlamı da aramalara konu oldu. Cerkutay öz Türkçede, eski dönem yer tanrısı anlamına geliyor.

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY KİM?

Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un hayat verdiği Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini 2000-2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayarak Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002-2012 yılları arasında birçok tiyatro oyununda yer alan ve daha sonra 'Deli Hüseyin Paşa' rolünü oynadığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve 'Cerkutay' karakteriyle yer aldığı Kuruluş: Osman gibi dizilerde boy göstermiştir.

Haberler.com - Gündem