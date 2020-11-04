Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman hangi kanalda? Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hikayesi ve oyuncuların canlandırdığı karakterlerle çok beğenilen Kuruluş Osman dizisi yeni bölümünde de heyecanlı anlar yaşanacak. Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar… Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 31.bölüm izle! Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? Kuruluş Osman bugün var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey iki ateş arasında!

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu topraklarda yaşadığı sürece ne sana ne bana huzur yok!"

Kuruluş Osman son bölümde Ertuğrul Bey'in aldığı karar neticesinde Savcı Bey'i vazifelendirdiğini öğrenen Osman büyük bir yıkıma uğrarken her ne olursa olsun davasından asla dönmemeye de yeminlidir. Kuruluş Osman son bölümde; Uzunca bir zaman dilimi geçip gittikten sonra Bamsı'nın kötü hatıraları kenara bırakarak tekrardan obaya dönüş yapması heyecan kat sayısını arşa çıkardı.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bazı programlar yayınlanmama kararı aldı. Kuruluş Osman, yayın akışında yer alıyor yani bu akşam ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 33 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

32. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.