Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle!

Kuruluş Osman 52. bölümü ile önceki akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izle! Kuruluş Osman 52 bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm detayları...

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Kuruluş Osman en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 52. bölüm izleme linki!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamları saat 20:00 'da izleyicisi ile buluşuyor. 52. bölüm fragmanı ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.