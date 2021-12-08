Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 74. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 74. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 74. Bölüm canlı izle! 8 Aralık Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, hedefine İnegöl'ü koyuyor

Tekfurlar, İznik Valisini hedef alıyor

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

Mari Kosses'ten Turgut Bey'e mesaj

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar. Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

Osman Bey'in harekat planı işleyecek mi?

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey'i kontrol altına almaya geliyor!

Boran Alp infaz edilecek mi?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

Turgut Bey ölümün kıyısında

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

Tekfur Kosses'in kılıcı Şeyh Edebalı'nın boğazında!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZONDA NELER OLDU?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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