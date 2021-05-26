Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!
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Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!
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Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 60. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 60. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...''

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle! 26 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! - Haberler
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