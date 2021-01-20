Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? diye merak eden izleyiciler ATV yayın akışında Kuruş Osman var mı merak ediyorlar! Peki, ATV'nin tarih dizisi Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Erkan Avcı gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 42. bölümü merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI? KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman ATV Yayın Akışı'nda bu akşam var. Kuruluş Osman 42. yeni bölüm bu akşam Ana Haber'in ardından saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

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