Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı

20.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:57
Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı programı

Kuruluş Osman yeni bölümün bugün olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı programı

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00' ATV'de yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

20 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

22:45 Akıncı

02:00 Maraşlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Mesut Özil Mustafa Cengiz Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Hakaret Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:57:24. #1.15#
title