Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı
ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı programı
Kuruluş Osman yeni bölümün bugün olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı programı
KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00' ATV'de yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
20 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor
22:45 Akıncı
02:00 Maraşlı