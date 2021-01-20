Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı yayın akışı programı

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? 20 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı programı