Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?? Kuruluş Osman son bölüm izle!
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Çarşamba, Güncel

Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?? Kuruluş Osman son bölüm izle!

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severlerin merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş

15.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:31
Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?? Kuruluş Osman son bölüm izle!

İzleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman 17. bölümde. Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi, soruları yanıt buldu. İzleyiciler 15 Nisan akşamı Kuruluş Osman'nın yeni bölümünü beklerken, Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı gibi soruların yanıtlarını merak ett Kuruluş Osman son bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?? Kuruluş Osman son bölüm izle!

BU AKŞAM KURULUŞ OSMAN VAR MI?

Atv'nin 15 Nisan Çarşamba yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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