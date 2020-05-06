Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı izle!

İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman dizisi 6 Mayıs akşamı ATV ekranlarında olacak. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile m yayınlanacak? İşte izleyicilerin merak ettiği Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı gibi konuların detayları…

Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizi severleri merak konusu oldu.Yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekorları kıran dizinin hem konusu hem oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜM YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman dizisi 6 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Ömrünü milletine adayanlar, cellatlarından çok yaşar!"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.