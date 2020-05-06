Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı izle!
İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman dizisi 6 Mayıs akşamı ATV ekranlarında olacak. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile m yayınlanacak? İşte izleyicilerin merak ettiği Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı gibi konuların detayları…
Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizi severleri merak konusu oldu.Yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekorları kıran dizinin hem konusu hem oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? 6 Mayıs Kuruluş yeni bölüm fragmanı izle!
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜM YAYINLANACAK MI?
Kuruluş Osman dizisi 6 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
"Ömrünü milletine adayanlar, cellatlarından çok yaşar!"
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit/ Osman
Nurettin Sönmez/ Bamsı
Ragıp Savaş/ Dündar
Saruhan Hünel/ Alişar
Yurdaer Okur/ Balgay
İsmail Hakkı Ürün/ Samsa
Seda Yıldız/ Şeyh Edebali
Ayşegül Günay Demir/ Zöhre
Eren Vurdem/ Konur Alp
Alma Terziç/ Sofia
Emre Basalak/ Gündüz
Eren Hacısalihoğlu/ Batur
Özge Törer Bala/ Hatun
Buse Arslan Akdeniz/ Aygül
Aslıhan Karalar/ Burçin
Açelya Özcan/ Ayşe Hatun
Yiğit Uçan/ Boran
Burak Çelik/ Kongar
Çağrı Şensoy/ Cerkutay
Celal Al/ Abdurrahman
Tolga Akkaya/ Dumrul
Atilla Güzel/ Ayaz
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.