Kurulan şirket yüzde 30.3, kapanan yüzde 8.4 arttı

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 30.3 ve aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8.4 arttı.

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 30.3 ve aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8.4 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bİrliği'nin (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde; kurulan kooperatif sayısı yüzde 51.2 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22.1 azaldı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 75 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61.3 azaldı.

TOBB verilerine göre Mayıs'ta aylık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 47.7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56.3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46.2 azaldı.Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 41.9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56.5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 88.3 azaldı.Buna göre, Mayıs'ta kurulan toplam 4,542 şirket ve kooperatifin yüzde 85.4'ü limited şirket, yüzde 13.2'si anonim şirket, yüzde 1.4'ü ise kooperatifti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37.8'i İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 5.6'sı İzmir'de kuruldu; Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kurulmadı.Böylece, yılın ilk beş ayında toplam 45 bin 712 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 101 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46.5'ini, 5 bin 999 anonim şirket de yüzde 53.5'ini oluşturdu. Mayıs'ta;şirket ve kooperatiflerin 1,448'i ticaret, 857'si imalat ve 489'u inşaat sektöründe, gerçek kişi ticari işletmelerin 434'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 293'ü inşaat, 190'ı imalat faaliyetleri sektöründe kuruldu.Mayıs'ta kapanan;şirket ve kooperatiflerin 185'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u inşaat 71'i imalat sektöründe,gerçek kişi ticari işletmelerinin 235'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u inşaat, 60'ı imalat sektöründeydi. Mayıs'ta kurulan 62 Kooperatifin 27'si konut yapı, 19'u işletme, 4'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.Mayıs'ta kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 295'i Türkiye, 34'ü İran, 14'ü Pakistan ortaklı olarak kuruldu; bu şirketlerin 52'si anonim, 438'i limited şirketti.Yılın ilk beş ayında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin 682'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 268'i gayrimenkul acenteleri ve 261'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85.3'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyordu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı