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Kurulan şirket sayısında yüzde 147'lık artış

Erzurum'da Temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147.05 oranında artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısında yüzde 147'lık artış
23.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:26

Erzurum'da Temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147.05 oranında artış gösterdi.

Erzurum'da Temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147.05 oranında artış gösterdi. İl 2019 yılı Temmuz ayına göre 2020 Temmuz ayında kurulan şirket sayısı artış oranı düzeyinde KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Türkiye ortalamasını geçti.

Yıllık Artış Oranları

2019 yılının Temmuz ayına göre, bu yılın Temmuz ayında kurulan şirket sayısı Erzurum'da yüzde 147.05, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 140, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 110,8, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde yüzde 92,9, Türkiye'de ise yüzde 41,45 oranında artış kaydetti.

Erzurum Temmuz Ayı Verileri

TOBB Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın 7 ayında 42 şirket, 5 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 1 şirket tasfiye işlemi gördü. Temmuz ayında 1 şirket ve 3 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2019 yılı Temmuz ayında ilde 17 şirket, 1 kooperatif ve 5 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kurulan Şirket

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Temmuz ayında Erzurum'da 47, KUDAKA istatistik Bölgesinde 60, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 97, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 303, ülke toplamında ise 10 bin 202 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan şirket sayısı ülke toplamında yüzde 0,41'lik oran edindi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

DOSİAD analizlerine göre Temmuz ayında Erzurum'da 6, KUDAKA istatistik Bölgesinde 23, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 56, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 179, ülke toplamında ise 3 bin 53 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ülke toplamında yüzde 0,19'luk oran gösterdi.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, Temmuz ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,86 olarak belirlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi

TOBB verilerine göre Temmuz 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 303 şirket, 12 kooperatif ve 179 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Yılın 7'inci ayında bölgede 18 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 30 şirket, 1 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2019 yılı Temmuz ayında bölgede 157 şirket, 5 kooperatif ve 96 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Temmuz ayında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 97 şirket, 5 kooperatif ve 56 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 3 şirket ile 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 4 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2019 yılı Temmuz ayında bölgede 46 şirket, 1 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kudaka İstatistik Bölgesi

DOSİAD analizlerine göre; Temmuz 2020 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 60 şirket, 5 kooperatif ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 2 şirket tasfiye edildi. Bölgede 3 şirket ve 7 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2019 yılı Temmuz ayında bölgede 25 şirket, 1 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Erzurum Bölgede 3'üncü Sırada

Erzurum Temmuz ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Elazığ'la birlikte 3'üncü oldu. Temmuz döneminde Malatya'da 54, Van'da 66, Elazığ'da 42, Erzurum'da 42, Bitlis'te 10, Ağrı'da 17, Bingöl'de 18, Hakkari'de 5, Erzincan'da 17, Muş'ta 8, Iğdır'da 12, Kars'ta 7, Tunceli'de 4 ve Ardahan'da ise 1 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Temmuz'da Arttı

2020 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,32 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 yılı temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,32 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,10 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,46 oranında azaldı.

Aylık Değişim

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 35,34 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,71 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 50,00 oranında azaldı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,75 artış oldu.

Yıllık Değişim

2020 yılı Temmuz ayında, 2019 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,75 kurulan kooperatif sayısı yüzde 84,62 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 57,86 oranında arttı.

Söz konusu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 34,50 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,60 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 90,43 oranında azalış oldu.

Yedi Aylık Süreç

İlk yedi ayda kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,38 oranında arttı

2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 14,38 kurulan kooperatif sayısında yüzde 26,32 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,70 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,31 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 38,11 oranında azalış gözlendi. Temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şirket Türleri

2020 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 10 bin 394 şirket ve kooperatifin yüzde 85,20'si limited şirket, yüzde 12,95'i anonim şirket, yüzde 1,85'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,57'si İstanbul, yüzde 10,78'i Ankara, yüzde 6,69'u İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2020 yılında toplam 54 bin 773 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46.629 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,08'ini, 7 bin 323 anonim şirket ise yüzde 24,91'ini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 18,38 oranında azaldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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