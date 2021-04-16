Kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı
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Kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı

Kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı
Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Ekonomi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 31,5'lik artış, kapanan şirket sayısında yüzde 27,5'lik azalış yaşandığını açıkladı.

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 31,5'lik artış, kapanan şirket sayısında yüzde 27,5'lik azalış yaşandığını açıkladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 26,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,3 oranında azalış oldu. Mart 2021'de kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve kooperatifin yüzde 85,0'ını limited şirket, yüzde 13,6'sını anonim şirket ve yüzde 1,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,5'i İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2021 yılında toplam 32 bin 463 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 27 bin 861 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 42,6'sını, 4 bin 197 anonim şirket ise yüzde 57,4'ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 279,2 oranında arttı.

MART AYINDA 155 KOOPERATİF KURULDUMart 2021'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692'si ticaret, bin 808'i imalat ve bin 310'u inşaat sektöründe kuruldu. Mart 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 37'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 828'i inşaat, 358'i gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösterecek. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140'ı inşaat, 123'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315'i inşaat, 218'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu. Mart 2021'de 155 kooperatifin 64'ü konut yapı kooperatifi, 46'sı işletme kooperatifi, 18'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. MART AYINDA 1202 YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULDU

Mart 2021'de kurulan bin 202 yabancı ortak sermayeli şirketin 634'ü Türkiye, 65'i İran, 57'si Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1202 yabancı ortak sermayeli şirketin 124'ü anonim, bin 78'i limited şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. 2021 yılında kurulan şirketlerin 478'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 206'sı gayrimenkul acenteleri ve 179'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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