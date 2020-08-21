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Kurulan şirket sayısı Temmuz'da arttı

2020 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,32 artış oldu.

Kurulan şirket sayısı Temmuz'da arttı
21.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:30

2020 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,32 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 yılı temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,32 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,10 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,46 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 35,34 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,71 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 50,00 oranında azaldı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,75 artış oldu.

2020 yılı Temmuz ayında, 2019 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,75 kurulan kooperatif sayısı yüzde 84,62 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 57,86 oranında arttı.

Söz konusu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 34,50 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,60 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 90,43 oranında azalış oldu.

İlk yedi ayda kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,38 oranında arttı

2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 14,38 kurulan kooperatif sayısında yüzde 26,32 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,70 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,31 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 38,11 oranında azalış gözlendi.

Temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2020 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 10 bin 394 şirket ve kooperatifin yüzde 85,20'si limited şirket, yüzde 12,95'i anonim şirket, yüzde 1,85'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,57'si İstanbul, yüzde 10,78'i Ankara, yüzde 6,69'u İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2020 yılında toplam 54 bin 773 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46.629 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,08'ini, 7 bin 323 anonim şirket ise yüzde 24,91'ini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 18,38 oranında azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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