Kurulan Şirket Sayısı Arttı

2018 yılı Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,90 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılı Ekim ayına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket' verisini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,90, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,70, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,63 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 4,68 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,13 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında değişme olmadı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 2,24 ARTIŞ OLDU

Ekim ayında, 2017 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 2,24 kurulan kooperatif sayısında yüzde 19,70 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,01 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,29 kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,34 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,33 oranında azalış oldu. 2018 yılı ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 19,72 oranında arttı 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 19,72, kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,64, oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,63 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,72, kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,82 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,31 oranında artış gözlendi.

EKİM AYINDA ARDAHAN'DA ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2018 yılı Ekim ayında kurulan toplam 7 bin 160 şirket ve kooperatifin yüzde 86,47'si limited şirket, yüzde 12,40'ını anonim şirket, yüzde 1,10'nu ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 44,44'ü İstanbul, yüzde 9,78'i Ankara, yüzde 5,81'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. 2018 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 12,39 oranında arttı 2018 yılı ilk on ayında toplam 72 bin 798 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 61.713 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 67,64'ünü, 10.181 anonim şirket ise yüzde 31,28'ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 12,39 oranında arttı. Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 587'si ticaret, 922'si imalat ve 688'i inşaat sektöründe kuruldu. Bu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 39'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 339'u inşaat, 321'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 414'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 192'si inşaat, 110'u imalat sektöründe oldu.Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 524'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ü inşaat, 114'ü imalat sektöründe gerçekleşti.

EKİM AYINDA KURULAN 79 KOOPERATİFİN 42'Sİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2018 yılı Ekim ayında kurulan 79 kooperatifin 42'si konut yapı kooperatifi, 8'er adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. Bu ayda kurulan 891 kooperatifin 395'i konut yapı kooperatifi, 116'sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 99'u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılı Ekim ayında kurulan bin 504 yabancı ortak sermayeli şirketin 766'si Türkiye, 151'i Suriye, 139'u İran ortaklı olarak kuruldu.Kurulan bin 504 yabancı ortak sermayeli şirketin 86'sı anonim, bin 418'i limited şirket olarak gerçekleşti. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 666'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 758'i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 751'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,04'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

(İHA)