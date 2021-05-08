Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü
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Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü

Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan pazar yerleri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan pazar yerleri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi. En çok yoğunluğun görüldüğü semt pazarıysa Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için semt pazarına geldi Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar.

Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını söylediler. - MALATYA

Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü
Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü
Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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