Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
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Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı

Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 2 farklı noktada halk pazarları yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak açılırken, pazarlarda yoğunluk yaşanmadı.

Bilecik'te 2 farklı noktada halk pazarları yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak açılırken, pazarlarda yoğunluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin bugün 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak açılırken, pazarlarda yoğunluk yaşanmadı. Bilecik'te her hafta pazartesi günü kurulan kapalı Pazar ile her hafta Pazar günü kurulan pazar pazarı vatandaşlarının hizmetine sunulurken, Pazar girişlerinde zabıta ekipleri önlem aldı. Kent genelinde açılan pazarlarda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı. - BİLECİK

Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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