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Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de nisan ayında 2 bin 878 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Kurulan-kapanan şirketler (2)
22.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:17

Türkiye'de nisan ayında 2 bin 878 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin de görüldüğü nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 66,01, kooperatif sayısı yüzde 56,38, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67,46 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 45,48, kooperatif sayısı yüzde 81,03 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,09 arttı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,97, kooperatif sayısı yüzde 32,29, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,42 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 42,70, kooperatif sayısında yüzde 78 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,46 artış gerçekleşti.

Şirket ve kooperatiflerin üçte biri İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 2 bin 878 şirket ve kooperatifin yüzde 82,18'ini limited şirket, yüzde 15,53'ünü anonim şirket, yüzde 2,26'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 31,06'sı İstanbul'da, yüzde 11,08'i Ankara'da, yüzde 6,95'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 977'si ticaret, 547'si imalat ve 312'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 331'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 145'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerden 121'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 67'sinin inşaat, 56'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 689'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 245'inin ulaştırma ve depolama, 208'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 65 kooperatif kurulurken bunların 25'i konut yapı, 17'si işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 196 yabancı ortak sermayeli şirketten 11'i İran, 6'sı Mısır ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 26'sının anonim, 170'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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