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Türkiye, Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de, şubat ayında 9 bin 287 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de, şubat ayında 9 bin 287 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,62, kooperatif sayısı 16,03 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,79 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 61,1, kooperatif sayısı yüzde 76,44 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,42 azaldı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kooperatif sayısı yüzde 69,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,09 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 31,84, kooperatif sayısında yüzde 2,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,59 artış görüldü.

Artvin dışında tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 287 şirket ve kooperatifin yüzde 84,88'nini limited şirket, yüzde 13,69'unu anonim şirket, yüzde 1,42'si ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 45,03'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,95'i İzmir'de kuruldu. Şubatta Artvin dışında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 123'ü ticaret, 1382'si imalat ve 916'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 627'si inşaat, 341'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin, 270'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 146'sı inşaat, 87'si imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 991'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 419'unun inşaat, 215'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 132 kooperatif kurulurken bunların 48'i konut yapı, 25'i tarımsal kalkınma, 24'ü işletme kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1142 yabancı ortak sermayeli şirketin 110'u İran, 35'i Suriye ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 99'unun anonim, 1043'ünün limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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