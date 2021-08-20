Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 29,6 azalarak 6 bin 735'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalışla 1032'ye geriledi.

Kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 29,6 azalarak 6 bin 735'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalışla 1032'ye geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 29,6 gerileyerek 9 bin 560'tan 6 bin 735'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalarak 1226'dan 1032'ye indi.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 ve kapanan şirket sayısı yüzde 31,4 azaldı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı