Kurulan-kapanan şirketler (1)
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Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan-kapanan şirketler (1)
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 47,7 azalarak 4 bin 480, kapanan şirket sayısı da yüzde 41,9 gerileyerek 556 oldu.

Kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 47,7 azalarak 4 bin 480, kapanan şirket sayısı da yüzde 41,9 gerileyerek 556 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 47,7 azalarak 8 bin 565'ten 4 bin 480'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41,9 azalarak 957'den 556'ya düştü.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3, kapanan şirket sayısı yüzde 8,4 arttı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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