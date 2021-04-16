Kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı

Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı.

Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mart ayında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında arttı.

Mart 2021'de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39,7 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 27,6 oranında azalış oldu.

Kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artış oldu.

Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 26,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,3 oranında azalış oldu. Mart 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Mart 2021'de kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve kooperatifin yüzde 85'i limited şirket, yüzde 13,6'sı anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,5'i İstanbul, yüzde 10,0'u Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu.Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Bu ayda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 279,2 oranında arttı. Bu ayda şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692'si ticaret, bin 808'i imalat ve bin 310'u inşaat sektöründe kuruldu. Bin 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140'ı inşaat 123'ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315'i inşaat, 218'ü imalat sektöründe gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı