Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de ocak ayında 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye'de ocak ayında 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ocakta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,64, kooperatif sayısı yüzde 19,28 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,34 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 69,87, kooperatif sayısı yüzde 68,42, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,36 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,13 artarken, kooperatif sayısı yüzde 13,16 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,35 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 55,05, kooperatif sayısında yüzde 96,55, gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 24,15 azalış oldu.

Ardahan hariç tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 428 şirket ve kooperatifin yüzde 87,1'ini limited şirketler, yüzde 12'sini anonim şirketler, yüzde 0,9'unu kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul, yüzde 9,8'i Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Ocakta Ardahan hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 85'i ticaret, 1987'si imalat ve 1285'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1156'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 646'sı inşaat, 278'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 308'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143'ünün imalat ve 119'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1283'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 484'ünün inşaat, 328'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ocak ayında 99 kooperatif kurulurken, bunların 39'u işletme, 35'i konut yapı, 12'si tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 935 yabancı ortak sermayeli şirketin 499'u Türk sermayeli, 60'ı İran ve 33'ü Suriye ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 92'si anonim, 843'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 128'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 62'si gayrimenkul acenteleri, 44'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 91,48'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya