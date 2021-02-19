Ocak ayında kurulan şirket sayısında artış

2021 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,6 artış meydana geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ocak ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,6 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,3 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,3 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 69,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 68,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,4 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artış oldu

2021 yılı Ocak ayında, 2020 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,1 oranında artış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,4 oranında azaldı.

2021 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 55,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 96,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,2 oranında azalış oldu.

2021 yılı Ocak ayında Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2021 yılı Ocak ayında kurulan toplam 11 bin 428 şirket ve kooperatifin yüzde 87,1'nu limited şirket, yüzde 12'i anonim şirket, yüzde 0,9'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul, yüzde 9,8'si Ankara, yüzde 6,3'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2021 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 16,11 oranında arttı. 2021 yılı Ocak ayında 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9 bin 954 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,1'unu, bin 372 anonim şirket ise yüzde 29,9'sini oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 16,11 oranında arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı