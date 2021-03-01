Kurul ne zaman toplanıyor? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplandı?

Kurul ne zaman toplanıyor? Yeni normalleşme için atılacak adımların neler olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekleyen vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplandı? sorularının yanıtlarını arıyor.

Mart ayı ile beklenen normalleşmeler için vatandaşların gözü yapılacak açıklamalarda. Yeni normalleşme için geri sayım başladı. Mart ayına girdik ve yasaklar ve kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu olmuş durumda... Kabine toplantısı için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KURUL NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Bilim Kurulu toplantısı için henüz tarih verilmedi ancak Kabine Toplantısı şu an gerçekleşiyor. Bir sonraki Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak. Saat 16.00 itibarıyla başladı. Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

YERİNDE KARAR

Sunulan bilgiler ışığında kabinede, "yerinde karar" ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.

HAFTA SONU KISITLAMASI

Yol haritası kapsamında sokağa çıkma sınırlamaları, hafta sonu uygulamasından başlayarak illerdeki risk durumu dikkate alınarak aşamalı şekilde kaldırılacak.

Kabinenin gündemindeki bir diğer önemli konu ise, daha önce 1 Mart'ta başlayacağı duyurulan, ancak 2 Mart'a ertelenen yüz yüze eğitim olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara illerin salgın koşullarına göre 2 Mart'ta başlanacağını açıklamıştı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta içerisinde toplandı. Bu hafta için henüz net bir tarih verilmedi.