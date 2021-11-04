Kuruköprü Sakinleri İstedi, Başkan Büyükkılıç Gereğini Yaptı

TALAS, KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin talebi üzerine başlatılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan köprü ile yenilenen yolda incelemelerde bulunarak, "Köprümüzü yeniledik, pırıl pırıl yollarımızı yaptık" dedi.

Kuruköprü Mahallesi'nde tamamlanan köprüyü ve yenilenen yolları denetleyen Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin samimi ve sıcak ilgisi ile karşılaştı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir hizmetimizin daha kazandırılması sonrası Kuruköprü beldemizde bulunuyoruz. Bizi her zaman sıcak ilgisiyle karşılayan Kuruköprülü hemşehrilerimize minnet duyuyor, dualarımızın onlarla olduğunu buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

"KÖPRÜMÜZÜ YENİLEDİK, PIRIL PIRIL YOLLARIMIZI YAPTIK"

Kuruköprü'nün Roma dönemine ait tarihi bir köprü olduğunu anımsatan Başkan Büyükkılıç, "Daha önceki süreçte kullanılmış, kullanılamaz hale gelince dar bir köprü yapılmıştı. İster istemez buranın taşıt trafiğini karşılamayacak bir boyuttaydı. Talas Belediyemiz ile başkanımızla, buradaki hemşehrilerimizle görüşme sonrasında burayı projelendirdik, köprümüzü yeniledik, pırıl pırıl yollarımızı yaptık. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, trafik akışı seyrinde gidiyor, kazasız belasız bu güzel hizmetlerden nasip eylesin" diye konuştu.

Büyükkılıç, araç sürücülerine de trafik kurallarını hatırlatarak, "Araç kullanıcısı kardeşlerimizden bir istirhamım var. Kurallara uyalım, sürat yapmayalım, sonra üzülmeyelim, dikkatli kullanalım ve bu güzel köprümüzden faydalanmış olalım. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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