Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'Taklit Logo' Davası

ÜNLÜ Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi, elektronik sigara likit tüpü satan buharkeyf.com adlı internet sitesinin, kendi logosuyla ürün sattığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 1871'de kurulan Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi, internet sitesine erişiminin engellenmesini isteyerek, markasının değerini düşürdüğü gerekçesiyle de internet sitesinin yetkilisi Yasemin F.'ye 5 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Avukat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne açılan tazminat davası dilekçesinde 1933 yılında tescili yapılan Kurukahveci Mehmet Efendi markasının Türkiye'nin ilk tescilli markalarından olduğunu belirtildi. Dilekçede 150 yılı aşan Kurukahveci Mehmet Efendi markasının logosunun birebir taklit edilip, ne şekilde üretildiği belli olmayan elektronik likit sigara tüplerine yapıştırılarak internetten satışının gerçekleştiğine yer verildi.

İnternet sitesinin sorumlularının ortaya çıkartılması amacıyla kendilerinin de ürün siparişi verdiklerini belirten şirket avukatı dilekçesinde, ödeme yapılması için Yasemin F.'nin hesap numarasının verildiğini belirtti. Avukat, internet sitesine erişimin engellenmesini, marka hakkına tecavüzün durdurulmasını isteyerek Yasemin F.'den 2 bin 500 TL maddi, 2 bin 500 TL manevi tazminat istedi. Mahkeme 'buharkeyf.com' internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. - İstanbul

Kaynak: DHA