Kurudere'nin altyapı çalışmaları devam ediyor

Mahallede yaklaşık 2 milyon liralık yatırıma hayat verilecek. Mahalle muhtarı Selami Özcan, "Altyapı ve üstyapı yatırımı ile mahallemiz modern bir dönüşüm yaşayacak. Unutulmayacak bir hizmet alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmaları ile Manisa'yı daha yaşanılabilir bir şehir yapıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesinde de altyapı çalışmalarına başlandı. 2 bin 135 metre kanalizasyon, 2 bin 33 metre içme suyu hattı döşeme işi yapılan mahallede 9 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak. 2 adet de foseptik imalatına hayat verilecek.

"Vatandaşın yüzündeki tebessüm tarif edilemeyecek bir duygu"

Kurudere mahalle muhtarı Selami Özcan, "Mahallemizdeki altyapı çalışmaları son sürat devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve üstyapı işleri ile foseptik imalatı tamamlandığında burası modern bir dönüşüm yaşayacak. Halkımız çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Unutulmayacak bir hizmet alıyoruz" dedi.

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