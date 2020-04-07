Kurudere köyü karantina altına alındı
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Pınarhisar, Kırklareli, Karantina, Kurudere

Kurudere köyü karantina altına alındı

Kurudere köyü karantina altına alındı Karantinadaki köyden sadece tarımsal faaliyet için çıkış var Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'ne bağlı Kurudere köyü, Trakya'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu.

07.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:28
Kurudere köyü karantina altına alındı

Kurudere köyü karantina altına alındı

Karantinadaki köyden sadece tarımsal faaliyet için çıkış var

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'ne bağlı Kurudere köyü, Trakya'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.

Kırklareli Valiliği'nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin korona virüs pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü 16.00 itibariyle karantina altına alındı. Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı. Trakya'nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.

Belediye maske ve eldiven dağıttı

Öte yandan karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı. Tüm bunların yanı sıra Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre köyde korona virüs hastası 2 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin köy halkıyla temas ettiğinin anlaşılması sonucu karantina kararı alındığı ve karantinanın 14 gün süreceği belirtildi. Karantinanın uzatılıp uzatılmamasına 14 gün sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Kurudere köyü karantina altına alındı

Kaynak: İHA

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Kurudere köyü karantina altına alındı
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