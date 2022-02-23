Kuruçeşme tramvay tüm hızıyla devam ediyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Tramvay geçişini sağlayacak 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçit köprüsünün ayakları yükseliyor. Kötü giden hava koşulları ile yavaşlayan çalışmalar güneşin de yüzünü göstermesiyle hızlandı. Kuruçeşme tramvay hattı çalışmalarında alt yapı çalışmaları, köprülerin geçeceği ayakların betonarme çalışması, kolon ve kirişler, D-100 durak cep imalatları devam ediyor.

KOLON VE TEMEL İMALATLARI YAPILIYOR

Akçaray Tramvay Hattı'nı D-100 üzerinden Kuruçeşme'ye bağlayacak 290 metre uzunluğundaki köprünün ayakları için 130 adet fore kazık imalatının tamamı ocak ayının başında tamamlanmıştı. Hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalar hızlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprü ayaklarının inşası için gerçekleştirdiği çalışmalarda kolon, temel ve başlık kirişi imalatları sürüyor. Yapılan çalışmalar ile ayakların ortaya çıkmaya başladığı projede alt yapı çalışmalarıyla birlikte D-100 durak cep imalatları da devam etmekte.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Devam eden D-100 durak cep imalatları ile Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya çıkacak. Vatandaşların hayatına kolaylık ve değer katacak proje ile İzmit merkezi, Sekapark ve İzmit Otogarına erişim daha kolay olacak.

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