Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma
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Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan spor tesisini bakıma aldı.

27.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40
Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Doğan Mahallesi'nde bulunan tesisini bakıma aldı.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediyespor'un kullandığı Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan spor tesisini bakıma aldı. Bakım ve onarım işlemleri kapsamında ilk etapta tribünler daha konforlu hale getirilecek. Bu kapsamda kötü bir görüntüye sahip olan tribünlerde koltukların söküm işlemi tamamlandı.


Tribünlerin daha konforlu hale getirilmesi adına koltukların sökülmesinin ardından kaynak işlemleri yapıldıktan sonra koltuklar tekrardan yerlerine takılacak. Ardından tribün komple boyanarak güzel bir görüntüye kavuşturulacak. Böylelikle sporcu velileri ve karşılaşmaları takip eden vatandaşlar daha konforlu ve rahat bir şekilde spor karşılaşmalarını takip edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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