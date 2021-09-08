Kuruçeşme'de 'Yıldız'lı gece

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam pop müziğin dev ismi Yıldız Tilbe'yi ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam pop müziğin dev ismi Yıldız Tilbe'yi ağırladı.

'Delikanlım' şarkısı ile sahneye çıkan Tilbe, 'Çok Zor, Çat Kapı, Vazgeçtim, Çabuk Olalım Aşkım' gibi en sevilen parçalarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

'BEN HEP BENSİZMİŞİM'

Konser arasında hayranları ile sohbet eden Yıldız Tilbe, "Benzerim yok değil mi? Ben de kendime benzemiyorum. Kendime benzesem başka türlü olurdum. Kendimle tanışmadım henüz. Bugün bir hayranım bana sosyal medyadan mesaj atmış 'Abla sen hiç sensiz kaldın mı diye' Ben hiç bende olmadım ki diyecektim ama üzülür diye söylememiştim. Şimdi söylüyorum ben hep bensizmişim" diyerek sevenlerine içini döktü.

YILDIZ'IN KURUÇEŞME TARZI

Göğsü kiraz desenli elbise ile sahneye çıkan Yıldız Tilbe, farklı saç modeli ile de tarzını konuşturdu. Kuruçeşme'ye özel bir kostüm tercih eden Tilbe, hayranlarının beğenisini kazandı.

RENKLİ FİNAL

Finalde 'Mardin Kapı Şen Olur, Delalım ve Hayatı Tesbih Yapmışım' gibi şarkıları söylerken sahnede halay çeken Tilbe, konserin sonlarında seyircisini adeta oturtmadı. Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverlerin halay çekip Tilbe'ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı