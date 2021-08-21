Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair
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Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair

Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair
Hürriyet - Haberler | Magazin

Altun, tam 17 ay sonra ilk kez İstanbul'da sevenleriyle Kuruçeşme Açıkhava'da bir araya geldi.

Altun, tam 17 ay sonra ilk kez İstanbul'da sevenleriyle Kuruçeşme Açıkhava'da bir araya geldi. Konsere "Telefon" şarkısıyla başlayan Hakan Altun, hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.

ROMANTİK ŞARKILARDAN OYUN HAVALARINA…

Altun, en sevilen duygusal aşk şarkılarıyla hem hüzünlendirdi hem de ard arda seslendirdiği hareketli şarkılarıyla müzikseverleri eğlendirdi. Konser alanında birçok Hakan Altun hayranı kendini müziğin ritmine bıraktı.

Kaynak: Hürriyet

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