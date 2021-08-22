Kuruçeşme'de Mustafa Sandal rüzgarı
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Kuruçeşme'de Mustafa Sandal rüzgarı

Kuruçeşme'de Mustafa Sandal rüzgarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde Mustafa Sandal, sevenleriyle bir araya geldi.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde Mustafa Sandal, sevenleriyle bir araya geldi. Sahnenin açılışını klasikleşen parçası 'Aya Benzer' ile yapan Sandal, dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde Mustafa Sandal, sevenleriyle buluştu. Ard arda seslendirdiği şarkılarla hayranlarına güzel bir müzik akşamı yaşatan Mustafa Sandal, muhteşem bir konsere imza attı.

DÜETLER GECESİ

İkinci yarıya sürprizlerle başlayan Sandal, sahneye önce Ersay Üner'i davet etti. 'Hay Hay' şarkısını seslendiren Üner, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra Doğu Demirkol'u sahneye alan Mustafa Sandal ünlü komedyen ile birlikte 'Tekrar' şarkısını söyledi. Demirkol 'Bu şarkı benim için bir mucize. Çocukluğumda hayran olduğum Mustafa Sandal benimle birlikte düet yaptı. Sen beni kabul ettin. Biz de ölümüne kadar yanındayız' sözleri ile büyük alkış topladı.

Konserin sonuna doğru sahneye davet ettiği 'Eypio' ile 'Reset' şarkısını seslendiren Sandal, coşkulu bir kapanış yaptı.

"GÜZEL ENERJİLERİ PEKİŞTİRMEYE GELDİK"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik" diye konuştu.


Kuruçeşme'de Mustafa Sandal rüzgarı
Kuruçeşme'de Mustafa Sandal rüzgarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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