Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı
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Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı

Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Sakiler ve Kibariye rüzgarı esti.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Sakiler ve Kibariye rüzgarı esti. Konserin ilk bölümünde sahne alan Sakiler, popüler şarkıları ve eğlenceli repertuvarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. İkinci yarıda sahneye çıkan müziğin güçlü sesi Kibariye, unutulmaz şarkıları ve yorumuyla eğlenceyi katladı. Kibariye konsere devam ederken Sakiler'i tekrar sahneye davet etti. Kibariye ve Sakiler 'Aldırma Gönül' ve 'Gidemem' şarkılarını beraber seslendirdi. 

İLK BÜYÜK KONSER İLK HEYECAN!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakiler, "Bu bizim ilk büyük konserimiz olacak. Çok heyecanlıyız. Müzisyen kimliğimizle böyle mekanlarda çok sahne aldık ama grup olarak ilk kez konser vereceğiz. Heyecandan neredeyse konuşamıyoruz" dedi. 

EN GÜZEL KADIN BENİM'

Konser sırasında 'Yıkılıyor bu kadın. Buradaki en güzel kadın benim. Yaşıma göre çok güzelim' diyerek sahnede kendini öven Kibariye'ye sevenleri de alkışlarla destek verdi.


Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı
Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı
Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı
Kuruçeşme'de Kibariye ve Sakiler, eğlenceyi katladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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