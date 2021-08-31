Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
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Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu

Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ı ağırladı.

Yaptığı hit şarkılarla zirvedeki yerini koruyan Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Konserine sevilen şarkılarından biri olan 'Kulüp' şarkısıyla başlayan Demet Akalın, konser boyunca en sevilen şarkılarını dansçılarının muhteşem sahne şovları eşliğinde seslendirdi. Repertuvarına geçtiğimiz yıllara damga vuran aşk şarkılarını da ekleyen ünlü şarkıcı Kuruçeşme'de pop rüzgarı estirdi.

KOSTÜMLERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Demet Akalın, şarkılarının yanı sıra kostümleriyle de göz kamaştırdı. Konserinin ilk bölümünde sahneye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan dore ve siyah renklerin hakim olduğu mini elbisesiyle çıkan Demet Akalın sahnede ışıl ışıl parladı. Ünlü şarkıcı ikinci yarı sahneye beyazlar içinde çıktı. Omuzlarını açıkta bırakan volanlı elbisesiyle duygusal şarkılarını seslendiren Demet Akalın, kostümleriyle göz kamaştırdı.

DEMET'TEN HANDE'YE "KIRMIZI" SELAM

Demet Akalın, Kuruçeşme konserinin ilerleyen dakikalarında sahnesinde Hande Yener'in en sevilen şarkılarından 'Kırmızı' şarkısını seslendirdi. Başarılı şarkıcı, Yener'in şarkısını seslendirdiği dakikalarda ise "Hande seni çok seviyoruz" sözleriyle ünlü şarkıcıya selam gönderdi.

FİNALDE KIZIYLA SAHNE ÇIKTI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şarkıları ve sahne şovlarıyla Kuruçeşme'ye damga vuran Demet Akalın, konserin sonlarında sahnesine kızı Hira'yı aldı. Bu anlamlı günün gecesinde sahne alan Akalın, konserini 10. Yıl Marşı"nı seslendirerek noktaladı. Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı"nı seslendiren Demet Akalın'a tüm seyirciler ayakta hep bir ağızdan eşlik etti.


Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu
Kuruçeşme'de Demet Akalın'la 30 Ağustos coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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