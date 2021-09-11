Kuruçeşme'de arabesk şöleni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu.

Sahneye ilk olarak, yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Tuğçe Kandemir çıktı. Tercih ettiği siyah ve ışıltılı elbisesi ile göz kamaştıran Kandemir, konserinin açılışını "Kurban Olduğum" şarkısıyla yaptı. Sahnede "Böyle önemli bir sahnede sizlerle bir araya geldiğim çok mutluyum, yaşadığım hisler tarifsiz" diyerek alkış topladı. "Yelkovan" "Gülü Soldurmam" "Yağmur" gibi hit şarkılarını art arda seslendiren Kandemir, hayranlarının isteğini kırmayarak sahnede şiir de okudu.

KULAKLARIN PASINI ARABESK ŞARKILARLA SİLDİ

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Haktan, ikinci yarıda sahneye çıktı. Yoğun alkışla sahneye çıkan Haktan, kendi şarkılarının yanı sıra art arda "Beni Benden Alırsan" "Vazgeçtim" "Gönül" "Doktor" gibi kült olmuş arabesk şarkılarla kulakların pasını sildi.

BÜYÜK KONSERDE SÜRPRİZ DÜET

Gecede art arda sahne alan Tuğçe Kandemir ve Haktan, hayranlarının yoğun isteği üzerine konser sonunda iki şarkıda düet yaptılar. Birlikte "Akşam Güneşi" ve "Arpa Buğday Daneler" söyleyerek izleyicilerine sürpriz yapan ikili, hayranlarını hem duygulandırdılar hem eğlendirdiler.


Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: 2 yaşındaki oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası

Son dakika gündem: 2 yaşındaki oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuruçeşme'de arabesk şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:43:37. #1.17#