Kuruçeşme'de arabesk şöleni

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu.

Sahneye ilk olarak, yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Tuğçe Kandemir çıktı. Tercih ettiği siyah ve ışıltılı elbisesi ile göz kamaştıran Kandemir, konserinin açılışını "Kurban Olduğum" şarkısıyla yaptı. Sahnede "Böyle önemli bir sahnede sizlerle bir araya geldiğim çok mutluyum, yaşadığım hisler tarifsiz" diyerek alkış topladı. "Yelkovan" "Gülü Soldurmam" "Yağmur" gibi hit şarkılarını art arda seslendiren Kandemir, hayranlarının isteğini kırmayarak sahnede şiir de okudu.

KULAKLARIN PASINI ARABESK ŞARKILARLA SİLDİ

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Haktan, ikinci yarıda sahneye çıktı. Yoğun alkışla sahneye çıkan Haktan, kendi şarkılarının yanı sıra art arda "Beni Benden Alırsan" "Vazgeçtim" "Gönül" "Doktor" gibi kült olmuş arabesk şarkılarla kulakların pasını sildi.

BÜYÜK KONSERDE SÜRPRİZ DÜET

Gecede art arda sahne alan Tuğçe Kandemir ve Haktan, hayranlarının yoğun isteği üzerine konser sonunda iki şarkıda düet yaptılar. Birlikte "Akşam Güneşi" ve "Arpa Buğday Daneler" söyleyerek izleyicilerine sürpriz yapan ikili, hayranlarını hem duygulandırdılar hem eğlendirdiler.