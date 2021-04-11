Kuruçeşme çocuk parkı sosyal alana dönüşüyor
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Kuruçeşme çocuk parkı sosyal alana dönüşüyor

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Kuruçeşme çocuk parkı sosyal alana dönüşüyor

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Teknik Çocuk Parkı'nı sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Teknik Çocuk Parkı'nı sosyal yaşam alanına dönüştürüyor. Parka yeni yürüyüş yolları ekleyen ekipler oyun gruplarını da yenileriyle değiştirecek.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Gönül Sokakta bulunan Teknik Çocuk Parkı'nda yenileme çalışması yapıyor. Bin 5 metrekare park alanında yapılan tadilat ve yenileme çalışmalarında sosyal alanları genişleten İzmit Belediyesi, yeni yürüyüş yolları ve oyun alanları da ekliyor. Parkın tadilat ve bakımı çalışmalarında 174 metreküp bordür döşenip, 43 metreküp baskı beton kullanılarak yürüyüş yolları, renkli oyun alanları hazırlanıyor. Kauçuk zemin yapılan Teknik Çocuk Parkı'nda zemin çalışması tamamlandıktan sonra üstüne de yeni oyun grubu monte edilecek.

Tadilatların devam ettiği parkta beton atılan zeminde boyama çalışması da yapılacak. Parkın yaklaşık 2 hafta sonra sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi planlanıyor. - KOCAELİ

Kuruçeşme çocuk parkı sosyal alana dönüşüyor
Kuruçeşme çocuk parkı sosyal alana dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:10:27. #1.15#
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