'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' başlıyor

Poll Production, bu yıl müzikseverleri yeni bir konser mekanı ile buluşturacağını duyurdu.

Poll Production, bu yıl müzikseverleri yeni bir konser mekanı ile buluşturacağını duyurdu. Kuruçeşme'de Boğaz'ın yanı başında yer alan Kuruçeşme Açıkhava, yazın en renkli organizasyonları ile kapılarını açıyor.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu'nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor. 14 Ağustos'ta Nil Karaibrahimgil ile başlayacak konser serisi sırasıyla Hande Yener, Serdar Ortaç, MFÖ, Evgeny Grinko, Merve Özbey, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Serkan Kaya, Yaşar, Berkay, Koray Avcı, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Haluk Levent, Cengiz Kurtoğlu&Ümit Besen, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe gibi isimlerle devam edecek.

GECEYE ŞARKI, GELECEĞE HAYAT BIRAK

"Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan ve herkesi derinden etkileyen orman yangınlarının yaralarını müzik ile sarmaya çalışıyoruz" denilen konserlere ilişkin açıklamada, "'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin bilet gelirlerinin bir kısmı yangından etkilenen vatandaşlarımız ve hayvanlarımızın ihtiyaçları ile ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için kullanılacak. TEMA, AFAD, HAYTAP, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına bağışların yapılacağı konserlerde, sanatçılar bağış yapacakları kurumu kendileri belirleyecek. Her şarkı doğa için, her şarkı Türkiye için söylenecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı